Дружба с Россией и Китаем: Моди бросает вызов Трампу

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, стремясь укрепить отношения с Китаем и Россией на фоне напряженности с США, провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, сообщает Bloomberg.

В воскресенье Моди встретился с Си в Тяньцзине на саммите по безопасности и экономике. Обе стороны обсудили пограничные вопросы, возобновление прямых авиарейсов и увеличение торговли. В понедельник Моди провел встречу с Путиным, контакты которых находятся под пристальным вниманием.

Напомним, что на прошлой неделе США ввели 50%-ные пошлины на индийские товары из-за закупок нефти у России.

Анил Тригунаят, бывший посол Индии, заявил, что действия Трампа показали Индии необходимость поиска новых партнеров. Путин, как ожидается, посетит Индию в конце года, говорится в материале.

Также подчеркивается, что Моди стремится поддерживать экономику Индии, снижая налоги и пытаясь найти новые рынки. Перед поездкой в Китай он посетил Японию, где договорился об инвестициях на $68 млрд в рамках соглашения о сотрудничестве в области полупроводников, минералов, ИИ и чистой энергии.