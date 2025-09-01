Выпуск подсолнечного масла в России рухнул

По итогам завершившегося 31 августа сельскохозяйственного года выпуск растительных масел в России упал на семь процентов, до 9,47 миллиона тонн. Главной причиной такой динамики стала проблема с подсолнечным маслом, производство которого рухнуло на 11 процентов, до 6,94 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные OleoScope пишет «Коммерсантъ».

Центр ценовых индексов приводит сравнимую оценку общего объема выпуска — 7,2 миллиона тонн. Единственным растительным маслом, которое показало значительный рост производства, стало рапсовое — плюс 16 процентов, до 1,44 миллиона тонн, а экспорт вырос на 14 процентов, до 1,39 миллиона тонн.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев объяснил такой результат финансовыми проблемами аграриев. В начале года переработка для экспорта ушла в убыток из-за роста стоимости семечки, стагнации мировых цен, укрепления рубля и экспортных пошлин.

Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинга» Дмитрий Краснов подтвердил, что на тот момент некоторые заводы приостановили работу, потому что рентабельность производства составляла минус 20 процентов.

По словам партнера по развитию бизнеса Neo Альбины Корягиной, в прошлом году из-за снижения урожайности подсолнечника ресурсная база для изготовления масла сократилась, что также ударило по результатам производителей.

Рост в сегменте рапсового масла связан исключительно со спросом в Китае, на который приходится 90 процентов экспорта. Этот результат, в свою очередь, достигнут за счет введения Пекином в марте 100-процентной пошлины на продукцию из Канады.

Мальцев надеется, что в новом сезоне производители смогут нарастить выпуск растительных масел за счет стабилизации рынка. Краснов отмечает, что посевные площади под подсолнечник уже выросли, что при благоприятных погодных условиях приведет к росту переработки. В то же время эксперт выразил сомнения по поводу роста экспорта из-за конкуренции на мировом рынке. Если этого не произойдет, то проблемы возникнут уже у аграриев.

Ранее сообщалось, что в первом квартале экспорт растительных масел из России упал на 27 процентов, а отдельно подсолнечного масла — на 38 процентов.