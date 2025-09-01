Назван главный фактор для повышения зарплат в России

В Госдуме обсуждается возможность введения обязательного ежеквартального повышения зарплат. Однако, если такую меру введут, то это приведет к значительным издержкам компаний частного сектора, считает вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников. В эфире Общественной Службы Новостей главным фактором роста зарплат он назвал ситуацию на рынке труда.

С введением такой меры первыми повышать зарплату начнут государственные компании, так как они в большей степени ориентируются не на прибыль, а на результативность, считает эксперт.

«Что касается частного сектора и тех, кто работает в реальном рынке – мы всегда ограничены прибылью, поэтому будут расти издержки, — добавил он. — Когда тебя государство заставляет повышать зарплату, а не рынок, это другой вопрос».

Чтобы компании могли повышать работникам зарплату, они должны соответственно больше зарабатывать, иначе этот процесс будет идти им в ущерб, пояснил Пищальников. По его словам, на фоне дефицита кадров, который сегодня наблюдается на российском рынке труда, зарплаты и без того будут расти естественным путем, поэтому использовать внешние инструменты нет необходимости.

Напомним, с инициативой введения обязательного ежеквартального повышения зарплат выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. Его предложение предполагает, что в ТК РФ должны быть внесены изменения, согласно которым все работодатели, включая государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также организации частного сектора, обязаны будут каждый квартал повышать зарплаты для обеспечения баланса между динамикой заработной платы и инфляцией.