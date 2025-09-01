В России подорожал основной ингредиент для производства колбас

Во второй половине августа свиной окорок, считающийся основным ингредиентом для производства колбас, подорожал в годовом выражении на 31 процент, до 325 рублей. Это подсчитали специалисты аналитической компании NTech. Их выводы процитировали «Известия».

По данным Национального союза мясопереработчиков (НСМ), стоимость этого продукта выросла до 338 рублей за килограмм, что стало рекордным показателем с начала года. Средняя оптовая стоимость свиных окороков с января по август 2025 года прибавила десять процентов относительно первых восьми месяцев прошлого года и достигла 283 рублей за килограмм.

Кроме того, на 18 процентов выросла цена свинины на кости в полутушах. В Национальном союзе свиноводов (НСС) объяснили происходящее внутриотраслевым перераспределением продукта. Генеральный директор союза Юрий Ковалев констатировал, что в 2025 году рынок свинины вышел на стадию, когда уже нет огромных приростов, которые были в последние 10−15 лет. Кроме того, сказалась сложная ситуация в Курской и Брянской областях.

В июле 2025 года импорт российской свинины резко увеличил Китай. Закупки этого продукта выросли до 12,4 миллиона долларов, или почти на 30 процентов больше, чем в июле 2024 года.