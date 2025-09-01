Страны ШОС учредят Банк развития организации

Страны - участницы Шанхайской организации сотрудничества решили создать Банк развития ШОС.

Об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита ШОС в Тяньцзине.

"Заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении и активизации консультаций по комплексу вопросов функционирования этого финансового института", - говорится в документе.

Члены организации заявили о поддержке реформы международной финансовой архитектуры, направленной на увеличение представленности и повышение роли развивающихся стран в международных финансовых институтах, в том числе в Международном банке реконструкции и развития и Международном валютном фонде.

Государства ШОС указали в декларации на важную роль сотрудничества в финансовой сфере для содействия экономическому росту на пространстве организации. Они также подчеркнули важность дальнейшей реализации дорожной карты по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах.