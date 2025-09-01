Техногиганты сделали фондовый рынок США рекордно дорогим

Американский фондовый индекс S&P 500 достиг исторических максимумов по показателям оценки, превзойдя даже пиковые значения эпохи интернет-пузыря 2000 года. Соотношение цены к выручке составляет 3,23, что является абсолютным рекордом, сообщает The Wall Street Journal.

По мультипликатору цена/прибыль (P/E) индекс торгуется на уровне 22,5 при среднем значении 16,8 с 2000 года. Рекордные оценки во многом обусловлены концентрацией рынка в руках технологических гигантов — 10 крупнейших компаний составляют 39,5% общей капитализации индекса, что также является историческим максимумом по данным Morningstar. Девять из них имеют капитализацию свыше $1 трлн.

Инвесторы продолжают покупать акции крупнейших технологических компаний вроде Nvidia и Microsoft, которые демонстрируют быстрый рост выручки и прибыли. Однако аналитики предупреждают о рисках такой концентрации.

«Меня это само по себе не очень беспокоит. Главный вопрос в том, что может произойти, если ситуация изменится», — отмечает главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник.

Риски такой ситуации стали очевидны в апреле, когда планы президента Трампа по введению тарифов привели к резкому падению котировок. Топ-семь технологических акций упали сильнее, чем весь индекс в целом.

«Когда оценки очень высокие, а все инвесторы покупают одни и те же бумаги, это делает рынок крайне уязвимым для серьезного обвала», — предупреждает Сосник.

Впрочем, дорого не все. При равном взвешивании всех компаний индекса соотношение цены к выручке составило бы 1,76 против обычных 1,43. Управляющий отделом по американским акциям в Barrow Hanley Global Investors Марк Джамброне считает, что можно найти недооцененные бумаги среди небольших компаний.