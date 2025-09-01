Что будет с рублем в начале сентября: прогноз курса валют на неделю

На прошлой неделе рубль на внебиржевом рынке укрепился против доллара на 20 копеек, до 80,36 ₽. Официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ, опустился на 42 копейки, до 80,3316 ₽.

Поддержку нацвалюте оказал пик проведения налоговых платежей. Без этого фактора рубль может несколько ослабнуть, считает директор казначейства Цифра банка Дмитрий Рожков. Он ожидает умеренную динамику на валютном рынке: курс останется в узком диапазоне 80–82 ₽ за доллар.

«Поддержку рублю могут оказать сообщения о том, что в планах Индии — наращивание в сентябре закупок российской нефти на 10–20%. В начале сентября на фоне существующей неопределенности с мирными переговорами и перспектив смягчения денежно-кредитной политики вероятна повышенная волатильность рубля», — рассказал «Коммерсанту» директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

На сентябрьском заседании по ключевой ставке ЦБ будет действовать более осторожно, полагает руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Он указывает, что импорт будет сезонно нарастать, при этом приток экспортной выручки сократится из-за сильного рубля и уменьшения внешних поставок энергоносителей.

«Инфляция все еще остается низкой, тем самым позволяя Банку России продолжать цикл снижения ставки, которая поддержит кредитование, спрос и импорт. Ослабление рубля будет постепенным. В ближайшую неделю ожидаем сохранения рубля в диапазоне 79,5–81,5 ₽ за доллар», — прогнозирует главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

