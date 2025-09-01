Стоимость золота обновила исторический максимум

Стоимость тройской унции золота обновила исторический максимум, впервые превысив $3550. Об этом говорится на сайте биржи Comex.

Биржевая цена на золото выросла почти на 1%.

По данным на 07:47 (мск) цена декабрьского фьючерса на золото поднималась на $30,6 относительно предыдущего закрытия, или на 0,87%, до $3546,6 за тройскую унцию. В районе 06:00 (мск) показатель поднимался до $3552,32 за унцию.

Помимо этого, подорожал сентябрьский фьючерс на серебро. К моменту 07:47 (мск) он дорожал на 1,59% — до $41,375.

До этого владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря заявил, что геополитическая ситуация и вводимые со стороны США торговые пошлины могут спровоцировать рост цен на драгметаллы, в частности – на золото. По его словам, на этом фоне к концу года унция золота может впервые в истории перешагнуть отметку в $4 тысячи.