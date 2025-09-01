Стоимость серебра поднялась до максимумов сентября 2011 года

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $40 впервые с 14 сентября 2011 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 04:50 мск, цена на драгметалл составляла $41,01 за тройскую унцию (+0,64%), а на максимуме за минувшую ночь поднималась до $41,48 за тройскую унцию (+1,79%).

К 07:50 мск стоимость серебра ускорила рост и находилась на уровне $41,37 за тройскую унцию (+1,52%). В это же время стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года росла на 0,83%, до $3 546,2 за тройскую унцию.