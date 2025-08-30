Сечин считает недостаточными темпы снижения ключевой ставки в России

Сечин заявил о недостаточных темпах снижения ключевой ставки в России

Ключевая ставка в России снижается слишком медленно. Такое мнение высказал глава «Роснефти» Игорь Сечин.

По его словам, одной из причин недостаточных темпов снижения ключевой ставки является чрезмерная индексация тарифов естественных монополий.

«Несмотря на принятые Банком России в июне — июле решения, темпы снижения ставки явно недостаточны», — сказал Сечин, слова которого приводятся на сайте «Роснефти».

Ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов назвал два варианта снижения ключевой ставки ЦБ в сентябре.