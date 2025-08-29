Рубль на Мосбирже в августе ослаб по отношению к юаню на 1,42%

Рубль на торгах Московской биржи в августе 2025 года ослаб по отношению к китайской валюте. Курс юаня к рублю по итогам месяца вырос на 1,42%, свидетельствуют данные закрытия торгов на валютном рынке Мосбиржи 29 августа по сравнению с показателями 31 июля.

Всего за месяц юань вырос на 31,1 копейку, до 11,289 рубля с 10,978 рубля.

В начале августа китайская валюта демонстрировала рост и поднялась до 11,141 рубля к 5 августа. С 7 августа наблюдалось кратковременное замедление роста, когда юань торговался на уровне минимального за месяц значения в 10,978 рубля. С 8 по 28 августа валюта продолжала демонстрировать позитивную динамику и колебалась в пределах 11-11,287 рубля. К 29 августа юань поднялся до максимального месячного значения в 11,289 рубля.