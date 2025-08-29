Мерц и Макрон выступили с призывом по России

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Евросоюз к введению вторичных санкций против партнеров России. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что такой призыв был озвучен из-за нежелания главы Белого дома Дональда Трампа вступать в прямое противостояние с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Мерца и Макрона, введение подобных санкций может повлиять на Трампа и подтолкнуть его в выполнению угроз против России.

Как рассказал изданию анонимный чиновник из Европы, для давления на Россию странам Евросоюза необходима поддержка со стороны США. Согласно предложению Мерца и Макрона, санкции должны вводиться против тех стран, которые закупают нефть и газ у России.