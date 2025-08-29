ЦБ повысил курс доллара на 30 августа

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 30 августа 2025 года.

Курс доллара повышен до 80,33 рубля, когда 29 августа он был на уровне 80,29 рубля. Курс евро вырос до 94,04 рубля, с 93,48 рубля по состоянию на 29 августа. Курс юаня повышен до 11,27 рубля. На 29 августа он составлял 11,23 рубля.

В конце декабря прошлого года Банк России сообщил , что будет устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. После введения американских санкций в июне 2024 года против Мосбиржи, Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра торговая площадка прекратила торги долларами США, гонконгскими долларами и евро.

С начала 2025 года курс доллара к рублю демонстрировал уверенное снижение (на 10 января он составлял 102,2 рубля). Так, по итогам мая доллар США ослаб на 3,6%, обновив минимум с середины мая 2023 года.

По прогнозу аналитиков, опрошенных ЦБ в июне, курс доллара на 2025 год может составить 87,3 рубля за доллар.

Ранее Frank Media рассказали , какие валюты привязаны к курсу доллара и доступны российским инвесторам.