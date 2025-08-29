Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение украинского депутата Алексея Гончаренко перекрыть нефтепровод «Дружба». По словам специалиста, подобными действиями Киев не добьется ни политического, ни экономического эффекта.

Ранее Гончаренко в своем Telegram-канале предложил перекрыть поставки энергоносителей по нефтепроводу «Дружба». «Чтобы остановить поток российской нефти — достаточно просто перекрыть вентиль на территории Украины <…> если бы мы перекрыли трубопровод «Дружба», то экспорт из РФ сократился бы на 370 миллионов евро в месяц», — считает парламентарий. По мнению Гончаренко, Киев может сделать это «здесь и сейчас, без каких-либо ударов».

С одной стороны, заявление украинского депутата – это определенный популизм. Он хочет показать, что, мол, знает, как ударить по России. С другой стороны, тут речь идет о конкуренции украинских политических деятелей. И в этом плане он, выступая с критикой, пытается показать, что украинское руководство дает команды бить по нефтепроводу «Дружба» на российской территории не для того, чтобы перекрыть поставки. И в общем-то это правда. Если бы Украина действительно хотела остановить поставки российской нефти в Европу, то она могла бы просто перекрыть свой участок нефтепровода «Дружба». Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Ударами по расположенной на территории РФ инфраструктуре «Дружбы» Киев стремится спровоцировать Москву на мощный ответ и сорвать мирные переговоры, отметил эксперт.

«После ответа Москвы в Киеве могут заявить, что РФ не готова к мирным переговорам, раз наносит удары. Так что здесь расчет делается именно на провокацию», - сказал он.

Если Киев все же перекроет свой участок нефтепровода, то экспорт российской нефти не сократится, отметил эксперт, опровергнув слова Гончаренко.

«Россия просто перекинет соответствующие объемы нефти на другие рынки. Экспорт будет осуществляться через порты, танкеры пойдут в дальнее зарубежье. То есть перекрытие «Дружбы» будет экономическим ударом не по России, а по Украине, ведь она уже не будет получать деньги от европейцев за транзит нефти. Также нужно отметить, что в соответствии с шестым пакетом антироссийских санкций страны Европы могут получать российскую нефть по нефтепроводу, а танкерами не могут. При этом полученные из этой нефти нефтепродукты продавать в другие страны Евросоюза нельзя. Их можно оставлять для внутреннего рынка, а также продавать странам, не являющимся членами ЕС. А какая страна, соседствующая с Венгрией и Словакией, не является членом ЕС? Это Украина. Ей и продают излишки таких нефти нефтепродуктов. То есть перекрытие «Дружбы» и тут ударит по Украине в экономическом плане. У нее не будет ни денег за транзит, ни нефтепродуктов. Но Киев продолжает обстреливать нефтепровод, так как политическая цель – срыв переговоров – для него важнее. При этом реализация предложения украинского депутата только усугубит ситуацию для самого Киева. Если там перекроют вентиль, то не получат ни политического, ни экономического эффекта», - отметил специалист, подчеркнув, что Россия всегда выполняет свои контрактные обязательства, поэтому все еще экспортирует нефть по «Дружбе».

Гендиректор венгерской нефтяной компании MOL Жолт Хернади ранее заявил, что Венгрия и Словакия в случае прекращения поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» имеют право, несмотря на санкции, ввозить ее по морю через Хорватию.