Индия приняла решение в связи с ростом торговых пошлин США

Индия исключает возможные действия в ответ на увеличение торговых тарифов США до 50%. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в индийском министерстве торговли и экономического развития.

По его словам, хотя торговые переговоры Индии и США сейчас отложены, ключевые министерства двух стран продолжают поддерживать каналы связи и проводят в режиме онлайн неформальные консультации по важнейшим вопросам, включая оборону и внешнюю политику. Нью-Дели будет продолжать работать с Вашингтоном над подписанием двустороннего торгового соглашения, несмотря на то что дата следующего раунда переговоров пока не назначена, отмечается в сообщении.

Запланированный в Нью-Дели на 25-29 августа шестой раунд переговоров был отложен по решению американской стороны.

Собеседник Bloomberg подчеркнул, что торговое соглашение не может быть подписано до тех пор, пока не будут снижены тарифы США и отменены дополнительные американские пошлины, введенные из-за закупки Индией российской нефти.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Учитывая принятое ранее Вашингтоном решение установить в отношении индийских товаров пошлины в размере 25%, тарифы на импорт республики в Соединенные Штаты были доведены до 50%. Президент США Дональд Трамп критиковал Индию за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США из-за российской нефти неоправданными.