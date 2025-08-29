Беглов объяснил ограничения для мигрантов на работу в Санкт-Петербурге

Ограничения для мигрантов на работу в различных сферах, включая доставку и такси, в Санкт-Петербурге связаны в первую очередь с наведением порядка в сфере миграции. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, его слова приводит 78.ru.

Глава города объяснил ограничения необходимостью защитить трудовые права и возможности россиян. Именно они, отметил Беглов, должны стоять в приоритете.

«Нужно защищать рабочие места прежде всего для наших горожан», — резюмировал губернатор.

Подобная стратегия в целом соответствует экономическим интересам не только Санкт-Петербурга, но и всей России, подчеркнул он. Региональные власти должны фокусироваться на развитие собственных кадров. В некоторых же отраслях до недавнего времени наблюдалось засилье мигрантов. В этом плане следует более взвешенно распределять ресурсы приезжих, уверен Беглов.

«Иностранные работники нам тоже нужны, но в определённых отраслях. Там, где польза от них будет максимальной», — заключил он.

Ранее Беглов запретил мигрантам работать в сфере курьерской доставки и такси. Принятое решение губернатор объяснил борьбой с теневой занятостью в регионе и необходимостью повышать качество и безопасность услуг в этих отраслях. Уход мигрантов, уточнял он, позволит освободить рабочие места для российских граждан, в первую очередь, для молодежи и студентов.