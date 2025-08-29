Рубль может ослабнуть: эксперты предупредили о главных рисках

Рубль может заметно ослабнуть к концу 2025 года, считают эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. По их оценке, оптимальный курс для российской экономики — 92–94 ₽ за доллар. Сейчас нацвалюта держится около 80 ₽.

Главным фактором для ослабления станет отмена обязательной продажи валютной выручки экспортерами, пишут «Известия». Более слабый курс выгоден бюджету и нефтегазовым компаниям, но он разгоняет инфляцию: импортные товары дорожают, а Центробанк вынужден удерживать ставку на высоком уровне.

Среди других рисков — рост расходов на обслуживание госдолга выше 2% ВВП, а также возможное сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов из-за санкций. При этом положительным фактором для ВВП остается оживление кредитования и отложенный спрос обеспеченных домохозяйств.

