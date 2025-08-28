Рынок акций упал после заявлений из США

Индекс Мосбиржи упал до 2870,19 пунктов на фоне заявлений из США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные площадки.

Отмечается, что первое резкое снижение индекса Мосбиржи произошло после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского не будет. Тогда на минимуме IMOEX2 упал на 0,98% до 2888, 71 пункта.

Позже негативные настроения инвесторов усилились еще больше на заявлениях из США. В частности, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что американский президент Дональд Трамп считает, что Москва и Киев не готовы к урегулированию конфликта. Она отметила, что позже глава США «сделает несколько дополнительных заявлений» по этому поводу.

Эти сообщения привели к тому, что IMOEX2 ускорил падение до 1,61% и на минимуме в 20:43 по московскому времени достиг отметки 2870,19 пункта.