Америку ждет грандиозный крах

Прям как-то совсем неожиданно: Америке вновь предсказали экономический крах. Правда сделали это не пышущие злобой антиамериканисты или какие-нибудь моджахеды-талибы, а свой собственный профессор экономики Гарварда Кеннет Рогофф.

© runews24.ru

Лауреат многих премий и автор экономических бестселлеров прямо пророчит Америке грандиозный кризис. Особенность ещё и в том, что в 2007 году он успешно предсказал крах ряда инвестиционных банков и начало мирового финансового кризиса из-за событий в США.

Государство в предбанкротном состоянии

Также нужно оговориться, что бывший главный экономист МВФ не является противником Дональда Трампа. Он не боится хвалить администрацию 47-го президента Америки за те усилия, которые та предпринимает для того, чтобы США не сползли в болото.

Действия Трампа могут вызвать серьезные проблемы для экономики США

Причины возможного краха давно известны. Это спад промпроизводства, фантастический госдолг страны. Плюс «игла количественного смягчения»: когда финвласти Америки в ответ на любую угрозу начинают печатать «баксы».

Триллионы бумажек без реального обеспечения произведёнными товарами/услугами – прямой путь в экономические тартарары. Санкции против России, Китая и иных стран мира этому не помогают, только вредят, подрывают доверие и к доллару, и к экономике «Града, сияющего на холме».

Кеннет Рогофф – честный управленец и учёный. Потому вслед за крайне неприятными диагнозом и прогнозом он предложил и рецепты выхода из кризиса.

Сдайте золото и спите спокойно!

Первым среди таких является крупномасштабный дефолт. Т.е. отказ государства от обязательств по долговым обязательствам. Подобный в своё время проделал Франклин Рузвельт.

Дабы реализовать этот ход тогдашний президент США сотворил следующее: он запретил американцам хранить дома золото. До того граждане «лучшей страны» в мире по чеку могли получить золотой эквивалент указанной суммы. Рузвельт с этим завязал под страхом тюрьмы.

Понятно, что доллар тогда рухнул в цене к золоту вдвое. Эта афера в государственном масштабе позволила решить проблему госдолга: он просто обесценился. Страны-кредиторы были очень недовольны.

Второй вариант есть смягченная версия первого. Постепенная девальвация доллара, чтобы снизить расходы на обслуживание госдолга.

Ну и третья «позиция»: изъятие средств населения для направления их в бюджет. Её называют «финансовой репрессией». И риск в том, что американским властям, возможно, придётся использовать их все. Настолько серьёзна ситуация в американской экономике.

Шоковая терапия вернулась домой

Теперь о возможных последствиях таких вынужденных шагов. Все эти меры включают режим жёсткой экономии для рядовых американцев.

А если совсем уж по-мужски, то это – шоковая терапия. Очень похожая на ту, что закатили нам в 1992 и последующих годах «либеральные экономисты» по рецептам «чикагских мальчиков». То же самое «чикагцы» проворачивали и в странах Восточной Европы.

Польша, к слову, оценила. На выборах 1995-го года, они, распробовав такой «демократии», быстро прокатили «реформатора» Валенсу в пользу «прокоммунистического» Квасьневского.

А сам Джеффри Сакс, как «предводитель» «ватаги чикагских мальчиков», десятилетия спустя признавал: что та политика была далека и от канонов экономики как науки и от простого здравого смысла.

Трамп: олигарх, что пытается спасти Америку

Ныне же бумеранг истории летит обратно. Рогофф ещё мягок в формулировках.

«Ослабление финансовой мощи неизбежно ослабит военную машину США. Это ускорит обвал экономики», - заявляет он.

Во-первых, он не говорит, что это по факту выводит США из сверхдержав – без военной мощи такое нереально.

Ирония судьбы: героя «Назад в будущее» Биффа Таннена (Томас Уилсон) создатели списали с Дональда Трампа. В фильме Таннен - причина упадка города Хилл-Вэлли, но реальный Трамп борется с упадком в реальных США

Во-вторых, Рогофф умалчивает о социально-политических последствиях таких изменений. Америка привыкла жить на широкую ногу, однако с этим придётся завязать.

Обнищание в нулевых-десятых годах уже давно усугубило проблемы США. Толпы беснующихся мигрантов, молодёжь, которая сбивается в банды или умирает от наркотиков – всё это Америке подготовили не Трамп, и даже не Бифф Таннен (антигерой трилогии «Назад в будущее», превративший Хилл-Вэлли в альтернативной версии будущего в притон криминала и коррупции), а все эти Клинтоны, Буши-младшие и Обамы.

Похмелье сверхуспешных девяностых наступило

Остаётся только сказать о бизнесе Америки, который просто не знает куда деваться. В Китае ему оставаться будет скоро нельзя. Но и «глубинное государство» в виде той же ФРС мешает Трампу вести нормальную политику по кредитованию своего, американского производителя.

Рискует ныне Америка действительно многим. Утрата статуса сверхдержавы – это одно. А вот риск «фрагментации» США, благо вариант конфедерации органичен этой стране благодаря её истории – это уже совсем иное.

Возможный дефолт обанкротит множество предприятий и ослабит связи между штатами и целыми макрорегионами. А там замаячит и возможный распад страны. Всё это уже не страшилки из фантастических фильмов, а завуалированные посылы тамошних же экспертов.