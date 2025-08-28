Индия увеличит закупки российской нефти

Индия намерена в сентябре увеличить импорт российской нефти на 10-20% в месячном выражении, несмотря на давление США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным источников издания, «индийские нефтеперерабатывающие компании увеличат закупки российской нефти в сентябре на 10-20% по сравнению с августовским уровнем, или на 150 000-300 000 баррелей в день».

Как сообщается, российская сторона снижает цены на энергоресурс, чтобы продавать больше сырой нефти, поскольку якобы «не может перерабатывать столько нефти на нефтеперерабатывающих заводах, которые пострадали в результате атак украинских беспилотников».

28 августа старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро в интервью телеканалу Bloomberg TV заявил, что озадачен решением Индии не отказываться от российской нефти даже после повышения Вашингтоном пошлин до 50%.