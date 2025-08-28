«Страна живет в страхе»: Молдавия переживает волну экономического кризиса

Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат, возглавлявший Либерально-демократическую партию, выразил обеспокоенность в своем Telegram-канале тем, что за время правления Майи Санду страна вновь оказалась в инфляционной спирали, подобной 90-м годам. По его словам, накопленный уровень инфляции достиг 66%.

Молдавия столкнулась с экономическим кризисом, который длится уже несколько лет. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордного уровня в 30,2%. В конце 2023 года властям удалось стабилизировать ситуацию, и к декабрю 2024 года годовой уровень инфляции снизился до 7%. Однако в 2025 году, на фоне роста цен на энергоносители, экономика вновь оказалась в сложной ситуации.

По словам Филата, «всего за четыре года Республика Молдова была отброшена назад в инфляционную спираль 90-х». Страна снова живет в страхе, но теперь потеряны время и доверие, отметил он.