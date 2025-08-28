В Кремле прокомментировали ситуацию с ударами по российским НПЗ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал ситуацию с ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

© Газета.Ru

На замечание журналиста о том, что по российским нпз практически ежедневно наносятся удары, в результате чего случаются пожары и перебои в работе заводов, Песков подчеркнул, что рынок топлива в России полностью обеспечен и стабилен.

«Существуют колебания цен по разным причинам. Но ... правительство принимает энергичные меры для того, чтобы уровень цен на энергоносители на бензин оставались в стабильной зоне. <...> Рынок стабильный, ситуация под контролем», — отметил представитель Кремля.

28 августа в поселке Афипский Краснодарского края после атаки украинского беспилотника загорелась установка нефтеперерабатывающего завода.

Площадь возгорания составила около 20 кв. метров. К тушению привлекли 21 человека и восемь единиц техники. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Минобороны уточнило, что за ночь над Краснодарским краем сбили 18 беспилотников, еще 22 перехватили над Черным морем. Всего за ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника самолетного типа.