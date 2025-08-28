Российские птицефабрики попросили перейти на плановые закупки

Объединяющая птицефабрики отраслевая организация Росптицсоюз передала в Минсельхоз свою позицию по поводу идеи долгосрочных договоров с торговыми сетями, о чем министерство попросило подобные структуры в июле этого года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

© Lenta.ru

Производители в общих чертах поддержали инициативу, указав при этом, что вводимые соглашения должны включать в себя обязательства торговых сетей по выкупу продукции. Комментируя такую позицию, в Минсельхозе указали, что рассмотрят все возможности сдерживания цен на социально значимые товары.

Собеседник издания на рынке ретейла назвал инициативу Росптицсоюза нерыночной и неэффективной. Объемы выкупа определяются покупательским спросом в течение года, а ему свойственно меняться.

Фиксация закупок приведет либо к дефициту в магазинах, либо к формированию излишков, а это значит, магазинам придется утилизировать продукцию, так что в конечном итоге за все заплатят покупатели. В «Мираторге» также подчеркнули, что не поддерживают любые договоренности, которые ограничивают свободную конкуренцию.

Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров объяснил, что поставщикам стабильные продажи выгодны, потому что позволяют избежать угроз снижения спроса, однако для продавцов такие условия существенно увеличивают риски, что придется закладывать в стоимость товаров.

По его мнению, долгосрочные контракты позволят снизить всплески цен из-за волатильности, но в конечном итоге цены пойдут вверх на стабильной основе. В агроконсалтинговом агентстве AD Libitum подчеркнули, что плановый сбыт продукции сам по себе приводит к неэффективному использованию ресурсов и снижению инвестиций, а следом идет падение выпуска.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз представил поправки в закон о торговле, касающиеся долгосрочных контрактов на некоторые продукты питания, что необходимо для сдерживания цен. Одним из новых пунктов стал запрет изменения цены, прописанной в контракте, чаще, чем раз в год, если речь не идет о форс-мажоре. А поскольку долю долгосрочных контрактов предполагается довести до 90 процентов от общего объема поставок, то фактически отношения производителей и продавцов переведут на плановую основу.