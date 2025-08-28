Правительству России стало сложнее занимать деньги

По итогам августа продажи облигаций федерального займа (ОФЗ) упали в 2,3 раза по сравнению с июлем, до 343 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на данные Министерства финансов России пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

По оценке экспертов, правительству стало сложнее занимать деньги в связи с разочарованием относительно перспектив прекращения боевых действий на Украине и ростом инфляционных ожиданий. Хуже ситуация с займами в этом году была только в январе.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что участники рынка начали корректировать ожидания по поводу быстрого снижения ключевой ставки, а это охладило возникший интерес к гособлигациям.

В последние дни вторичный рынок ОФЗ столкнулся с волной распродаж, из-за чего котировки гособлигаций падают. За шесть дней рынок вернулся к уровню, который предшествовал встрече на Аляске президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Тем не менее аналитики сходятся во мнении, что пока годовому и квартальному плану Минфина по займам ничего не угрожает. Дело в том, что в первом квартале продажи оказались на 40 процентов лучше ожиданий, а во втором — на 13 процентов. Это дает хороший запас даже в случае негативных результатов торгов в оставшиеся месяцы.

Ранее аналитики рассказали, что по итогам года дефицит бюджета, скорее всего, достигнет 4,5-5 триллионов рублей, хотя в случае негативного сценария возможен рост до 8 триллионов. В прошлом году Минфин ожидал снижения дефицита до уровня ниже триллиона рублей.