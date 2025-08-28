Подача нефти по «Дружбе» в Словакию возобновилась

Транспортировка нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию вновь осуществляется в штатном режиме после приостановки из-за атаки на энергетическую инфраструктуру.

Подача нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» восстановлена после нападения на прошлой неделе, передает ТАСС.

Министр экономики страны Дениса Сакова сообщила в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской), что транспортировка нефти полностью возобновилась и выразила надежду на отсутствие новых атак. По ее словам, прокачка нефти теперь стабильна.

Венгерская компания MOL также подтвердила возобновление поставок по «Дружбе».

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар призвал Киев отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре из-за ущерба для обеих сторон.

Венгрия рассматривает варианты ответа на удар по нефтепроводу «Дружба» со стороны Киева.

Поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба», прерванные после атаки на распределительную станцию, начнутся 28 августа в тестовом режиме.