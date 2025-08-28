Споры и мрачные прогнозы: пробьет ли дефицит бюджета РФ потолок

Бюджет России сталкивается с рекордным дефицитом. По итогам семи месяцев расходы превысили доходы на 5 трлн рублей, и прогнозы на год предполагают дефицит в 8 трлн, сообщают «Известия».

Минфин утверждает, что расходы равномерно распределены по году, но доходы могут быть ниже ожиданий из-за замедления роста ВВП и инфляции. Эксперт ФГ «Финам» Ольга Беленькая считает, что профицит бюджета в оставшиеся пять месяцев должен составить около 1 трлн рублей, а расходы сократиться на 11%. Однако это маловероятно, и прогноз дефицита может быть увеличен до 5 трлн рублей.

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах ожидает дефицит в 4,5–5 трлн рублей, отмечая, что рост расходов в январе – феврале был предоплатой контрактов, а декабрьский пик выплат снижается.

Как отмечается, несмотря на значительные расходы, инфляция остается низкой (8,5%). Это объясняется замедлением роста кредитования и укреплением рубля. Бюджетные проблемы в основном связаны с доходами, которые страдают от охлаждения экономики и крепкого рубля.

В материале говорится, что беспокойство по поводу дефицита оправдано лишь частично. Он не влияет на инфляцию и не вызывает вымывания ликвидности. Госдолг России составляет менее 20% ВВП, что значительно ниже нормы для развивающихся стран.