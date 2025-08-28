Дания предложила новую опцию к санкциям против доходов России

Дания в рамках 19-го пакета рестрикций в отношении России хочет ввести ограничения на использование доходов от операций с криптовалютой. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на документ, подготовленный Данией к неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в Копенгагене, которая пройдет 29-30 августа.

Дания также предлагает ввести ограничения "в отношении доходов России от экспорта нефти и газа", однако газета не приводит дополнительных подробностей этих рестрикций. Помимо этого, главы МИД обсудят использование "ранее не применявшегося инструмента, который может запретить экспорт в страны, не входящие в ЕС, но подверженные высокому риску обхода санкций".

Издание отмечает, что это будет неформальная встреча, на которой пройдут только обсуждения нового пакета санкций, принятия конкретных шагов на ней не ожидается. Глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер подчеркнул, что это встреча лишь "задаст тон повестке в области безопасности и обороны Европы на ближайшие месяцы".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 19-й пакет санкций в отношении России на "начало сентября".