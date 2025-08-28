Банк России повысил курсы евро и юаня

Банк России установил курсы валют на 29 августа. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Курс доллара понижен с 80,4421 до 80,2918 рубля. Что касается котировок евро и юаня, то они выросли. Первый подорожал с 93,3428 до 93,4891 рубля, а второй с 11,2009 до 11,2382 рубля.

По мнению доцента экономического факультета РУДН Лазаря Бадалова, ожидаемое снижение ключевой ставки необязательно обернется девальвацией рубля. Есть вероятность, что экономика, напротив, оживет, а значит, и национальная валюта окрепнет.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что нынешний курс рубля невыгоден власти и бизнесу. Парламентарий считает правильным вернуться к 100 рублям за доллар, чтобы отечественные товары могли конкурировать с импортными.

По прогнозам, к осени 2025 года курс доллара вырастет до 85-90 рублей, а евро — до 95-100 рублей.