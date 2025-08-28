Вызов производителям: трюк России с молоком вызвал возмущение в Польше

РИА "ФедералПресс"

Западные страны ввели против России санкции с целью разрушить ее экономику. Но, несмотря на оказываемое давление, в некоторых сферах производство РФ динамично развивается, расширяя свое присутствие на международных рынках. Дело дошло до того, что российские производители начали теснить Польшу на некоторых важных рынках.

«РФ бросает вызов польским производителям. Экспорт растет головокружительными темпами», – возмущается автор польского издания. В статье говорится, что российская молочная индустрия демонстрирует уверенный рост и нацелена на освоение новых экспортных направлений.

Эта экспансия создает ощутимую конкуренцию для Польши, чьи производители также стремятся поставлять свою продукцию в страны Азии и Ближнего Востока. За первую половину 2025 года экспорт российского сыра и творога достиг примерно 14 000 тонн, что эквивалентно более 250 миллионам злотых (примерно 5,5 миллиардам рублей). Основными импортерами российской молочной продукции остаются страны СНГ, в частности, Казахстан и Беларусь.

Однако наблюдается тенденция активного проникновения российских компаний на более удаленные рынки, такие как Монголия, Китай, ОАЭ, Сербия и Турция. Прогнозируется, что к 2030 году экспорт сыра из России может вырасти до 700 миллионов злотых (15,2 миллиарда рублей), что создаст дополнительные трудности для польских экспортеров. «Польша, являясь одним из ведущих производителей сыра, в 2024 году экспортировала продукцию на сумму около 3 миллиардов злотых, заняв таким образом пятое место в мире после США, Германии, Франции и Италии. Однако усиление конкуренции со стороны России может оказать негативное влияние на динамику польского экспорта, особенно в направлении азиатских и ближневосточных рынков», – отмечает автор статьи.

Российский успех в молочной отрасли объясняется стратегическими инвестициями, которые Кремль направил на модернизацию производства, в основном в период с 2018 по 2022 год. Это привело к значительному увеличению объемов производства сыра в России: с 800 000 тонн в 2020 году до более чем миллиона тонн в 2024 году, что позволило стране войти в десятку крупнейших мировых производителей, пишет АБН24. Напомним, России может достаться гигантское месторождение урана, которым раньше пользовалась Франция.