Темпы роста цен в России оценили

К 25 августа темпы роста потребительских цен в России в годовом выражении составили 8,46 процента. Об этом сообщает Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

С 12 по 18 августа, по оценке Министерства экономического развития (Минэка), инфляция в стране находилась на том же уровне.

За третью неделю последнего летнего месяца инфляция составила 0,02 процента. До этого в РФ фиксировали снижение потребительских цен в стране на протяжении пяти недель подряд. Таким образом, ближе к концу августа тенденция прервалась.

С 18 по 25 августа увеличилась розничная стоимость ряда продовольственных товаров. Цены на свинину, в частности, увеличились в среднем на 0,5 процента, на говядину и гречку — на 0,3 процента, на пшеничный хлеб, рис, пшено, сахар, сметану — на 0,2 процента, а мороженая рыба, твердые, полутвердые и мягкие сыры, ржаной хлеб и поваренная соль подорожали на 0,1 процента. В то же время стоимость плодоовощной продукции сократилась в среднем на 3,2 процента. В наибольшей степени подешевели картофель (на 7,6 процента), морковь (на 6,6 процента) и репчатый лук (на 5,8 процента).

В целом наблюдаемая россиянами инфляция в стране сильно расходится с официальной статистикой. Так, в первой половине августа граждане оценивали нынешний рост цен в РФ в 16,1 процента, тогда как, по данным Росстата, динамика к 11 августа составила 8,55 процента. Таким образом, разница оказалась почти двукратной. Столь сильное расхождение оценок могло быть обусловлено в том числе резким повышением тарифов ЖКХ. С 1 июля 2025-го индексация в среднем по стране составила 11,9 процента. К числу других причин аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова отнесла ситуацию с ценами на бензин, биржевые котировки которого за последнее время побили несколько рекордов.