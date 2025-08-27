Венгрия и Словакия нашли способ поставки нефти РФ без «Дружбы»

Венгрия и Словакия в случае прекращения поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» имеют право, несмотря на санкции, ввозить ее по морю через Хорватию. Об этом заявил гендиректор венгерской нефтяной компании MOL Жолт Хернади, передает РИА Новости.

Он отметил, что в случае Венгрии и Словакии действует санкционное исключение, которое позволяет им ввозить российскую нефть по морю через Хорватию, если ее невозможно получить по «Дружбе».

«Это для нас облегчение, поскольку мы можем поставлять нефть того же качества, но это будет гораздо дороже. Почему гораздо дороже? Поскольку хорваты подняли цену сразу после начала войны, они в тот же момент удвоили транзитную пошлину», — добавил Хернанди.

Ранее ВСУ нанесли новый удар по нефтепроводу «Дружба». Атака вызвала серьезный дипломатический скандал. В частности, в Венгрии произошедшее расценили как нарушение суверенитета страны, пригрозив жесткими последствиями.