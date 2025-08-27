США разрешили импорт одной категории товаров из России

США разрешили операции по импорту на территорию страны отдельных категорий бриллиантов из России до 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский Минфин.

Отмечается, что новая лицензия отменяет запрет от 8 февраля 2024 года.

«Все операции, которые являются обычными и необходимыми для импорта в США, включая импорт для допуска в зону внешней торговли, расположенную в Соединенных Штатах, следующих категорий бриллиантов, разрешены до 00:01 по восточному летнему времени 1 сентября 2026 года», — говорится в тексте.

В Минфине уточнили, что к ввозу разрешены бриллианты российского происхождения массой в карат и более, которые находились за пределами РФ, начиная с первого марта 2024 года. Бриллианты массой в 0,5 карата и более должны находиться за пределами России с первого сентября 2024 года.