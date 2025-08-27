Норвегия потратила полмиллиарда рублей на борьбу с российской горбушей

Власти Норвегии за последние месяцы потратили на борьбу с российской горбушей $7,39 млн (588 млн рублей). Об этом пишет портал VG.

По данным газеты, в стране горбушу считают инвазивным (чужеродным) видом, называют «русским врагом».

Норвежские власти полагают, что горбуша вытесняет атлантического лосося, распространяет болезни и ухудшает качество воды.

«Он [этот вид рыбы] агрессивен, с изогнутой спиной и мощными зубами. Он обитает в России и считается бедствием и неприятностью для норвежских водоёмов», — отметил автор статьи.

Норвежцы ведут борьбу с горбушей при помощи усилий волонтёров, искусственного интеллекта и самой длинной в мире ловушки для рыбы.

В общей сложности, во всех реках северных губерний Тромс и Финнмарк было выловлено порядка 154 тыс. особей горбуши.

Напомним, что горбушу во времена СССР планово вселяли в реки Белого моря с Дальнего Востока, в дальнейшем она появилась и в норвежских реках.

Горбуша заходит на нерест в северные реки раз в 2 года, в этом году пик миграции горбуши ожидался в июле.

В 2023 году в Норвегии выловили почти 215 тыс. особей горбуши, поставив рекорд. В стране при этом запрещали вылов лосося в ряде акваторий из-за резкого сокращения популяции.

Часть горбуши в стране отдают в качестве корма для собак на фермы по разведению хаски. Икру замораживают и продают как сырьё. При этом большую часть рыбы экспортируют во Францию и Германию, где продают под названием «Pink Salmon».