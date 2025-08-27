Глава минфина США высказался о торговых пошлинах против Индии

США на фоне введения повышенных пошлин против Индии уверены, что смогут прийти к соглашению с Нью-Дели по торговым вопросам. Об этом в эфире Fox Business заявил министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент.

По его словам, фактором напряженности остаются закупки Индией российской нефти. В то же время глава Минфина заявил, что компромисс между Вашингтоном и Нью-Дели будет найден.

«Индия — крупнейшая демократия, США — крупнейшая экономика. В конечном счете мы придем к решению», — сказал Бессент.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому были введены дополнительные пошлины в размере 25% на товары из Индии за покупку ею российской нефти. Позже американский лидер пригрозил удвоить их до 50%.

По данным Bloomberg, несмотря на давление со стороны американского лидера, Индия не планирует отказываться от российской нефти, поскольку ее низкая цена, позволяет сдерживать инфляцию в стране. Поэтому импорт нефти из РФ Индией, как говорится в публикации, «скорее всего, останется на текущем уровне».