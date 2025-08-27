Экономическая война с Россией: раскрыты планы Трампа

Президент США Дональд Трамп не заинтересован в начале экономической войны с Россией. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Собеседник издания отметил, что президент США заявил о намерении ввести санкции против Москвы в случае, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине, что, по его мнению, должно укрепить его позиции.

По словам Дудакова, сейчас можно увидеть, что «на текущий момент администрация Трампа настроена на то, чтобы вести переговоры с Россией, поэтому устраивать какую-либо экономическую войну они не будут». Иначе, как указал он, шансов продолжать успешный переговорный процесс у них не останется.

«Так что на текущий момент эти заявления Трампа — просто попытка усилить свою позицию, показать возможность ввести дополнительные санкции в отношении России. Хотя он сам признает, что эффект получается крайне смазанным», — добавил Дудаков.

Ранее президент США заявил, что страна готова начать «экономическую войну» против России в случае отсутствия прогресса в решении конфликта на Украине. По словам главы Белого дома, Вашингтон нацелен на скорейшее прекращение боевых действий и рассматривает экономические меры как инструмент давления для достижения мира.