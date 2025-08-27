Венгрия сохранит запрет на поставки зерновых с Украины

Венгрия не намерена возобновлять поставки пшеницы и кукурузы с Украины, поскольку это не отвечает интересам европейских фермеров.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь после встречи в Будапеште с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарасом Качкой.

"Интересы венгерских фермеров по-прежнему на первом месте. Я принял в министерстве сельского хозяйства вице-премьера Украины Тараса Качку. Мы договорились, что Киев не будет экспортировать кукурузу и пшеницу в Венгрию, пока наша страна не попросит об этом. Мы продолжим соблюдать запрет на импорт и защищать средства к существованию и рынки сбыта венгерских фермеров!" - написал глава Минсельхоза в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Венгерское правительство неоднократно заявляло, что европейские фермеры несут большие потери из-за поставок в Европу украинской сельхозпродукции по демпинговым ценам.

Принятое в 2022 году решение ЕС об отмене таможенных пошлин и квот на импорт аграрных товаров с Украины нанесло серьезный ущерб странам Восточной Европы. Из-за различных стандартов производства и размеров сельхозугодий более дешевая украинская продукция вытесняет продукцию европейских фермеров с их традиционных рынков.

Осенью 2023 года страны Восточной Европы были вынуждены ввести запрет на импорт аграрной продукции с Украины, поскольку Еврокомиссия отказалась продлить истекшее 15 сентября эмбарго на поставки в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Венгрия в одностороннем порядке оставила в силе эмбарго и распространила его еще на 20 видов украинской сельхозпродукции, в том числе на крупы, мясо, яйца, растительное масло, овощи, мед.