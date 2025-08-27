Путин поддержал идею смягчения денежно-кредитной политики
Президент Владимир Путин одобрил подход по смягчению денежно-кредитной политики - основанием для этого будет сбалансированный бюджет. Это стало одной из тем совещания с членами правительства, которое провел глава государства.
Минфин плотно взаимодействует с Центробанком с точки зрения формирования бюджетной политики на следующие три года и денежно-кредитной политики, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"Если в этом году мы видим достаточно жесткие условия проведения денежно-кредитной политики, мы видим, что темпы экономического роста тем не менее будут составлять не менее 1,5%", - заметил Силуанов.
Сбалансированный бюджет даст больше возможностей Центральному банку, чтобы денежно-кредитная политика смягчалась.
"А это значит, более доступными будут кредитные ресурсы, больше ресурсов появится в отраслях", - пояснил министр.
И в следующем году это даст дополнительный импульс социально-экономическому развитию, рассчитывает он.
"Вы знаете, что там нюансов очень много с точки зрения обеспечения темпов экономического роста. Но в целом, разумеется, я такой подход поддерживаю", - резюмировал Путин.