Bloomberg: ЕС ускорит снятие пошлин на американские промтовары
Европейский союз ускорит снятие пошлин на промтовары из Соединенных Штатов, удовлетворяя тем самым требование американского президента Дональда Трампа, сообщает агентство Bloomberg.
Соответствующий закон может быть принят до конца этой недели. В ответ в Вашингтоне пообещали снизить пошлины на экспорт автомобилей из Евросоюза.
В статье подчеркивается, что пошлины на продукцию автомобилестроения стран Евросоюза в размере 27,5% будут снижены до 15% только в том случае, если Европа согласится на требования Белого дома по промтоварам.
Помимо этого, Еврокомиссией дополнительно будут введены преференциальные пошлины на ряд товаров сельского хозяйства и морепродуктов из США.