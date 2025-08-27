Пошлины США сильно ударили по промышленности ЕС

Алюминиевая промышленность Евросоюза оказалась в тяжелом положении в связи с введением властями США пошлин. Это побудило ЕС готовить экстренные меры по поддержке данной отрасли, передает Financial Times.

Как отмечается, решение по этому вопросу может быть принято в предстоящем месяце. Одной из возможных мер является налоговый сбор на весь экспорт металлолома из ЕС в другие страны мира.

В июле американские и европейские власти достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из Евросоюза в США будут применяться пошлины в 15%. При этом она не предусматривает отмену американских пошлин в 50% на сталь и алюминий.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что мировая экономика выдержала рост американских пошлин, но впереди ожидаются новые проблемы из-за налогов.

Авторы отметили, что страны, которые быстро росли в первом квартале, замедлились во втором. Ирландия показала падение ВВП с 7,4% до 1%, Великобритания — с 0,7% до 0,3%, Швейцария — с 0,8% до 0,1%. Испания и Польша сохранили рост на уровне 0,6–0,7%.