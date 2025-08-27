Россия пригрозила Норвегии торговым конфликтом

Норвегия должна отменить запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне, введенный в июле этого года для двух российских компаний. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, передает ТАСС.

По его словам, в противном случае российская сторона примет ответные меры, в том числе закроет доступ в свою исключительную экономическую зону для норвежских рыбопромысловых судов.

Также чиновник пригрозил отказаться от исполнения обговоренных квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей. Он обвинил Осло в попытках разрушения эффективной системы управления и регулирования рыбного промысла в Северной Атлантике, которая выстраивалась многими десятилетиями.

В Росрыболовстве напомнили, что стороны добросовестно выполняли взятые на себя обязательства даже в период Холодной войны, речь идет как доступе судов в районы промысла, так и обмене научными данными.