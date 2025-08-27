Названы неприятные для США последствия наказания Индии за российскую нефть

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отправляется в редкую поездку в Китай после ужесточения тарифов Трампом. Индийско-китайские отношения, замороженные после пограничных столкновений высоко в Гималаях пять лет назад, похоже, начинают оттаивать под экономическим давлением президента США Дональда Трампа.

Впервые с 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди на этой неделе отправится в Китай для участия в саммите, организованном китайским лидером Си Цзиньпином, который состоится после того, как Трамп ввел 50-процентные пошлины на импорт из Индии, отмечает CNN.

В момент геополитического кризиса два лидера, солдаты которых в 2020 году вступили в жестокую рукопашную схватку на спорном участке границе с применением кулаков, камней и дубинок, теперь могут пожать друг другу руки, отдавая приоритет экономической стабильности, а не укоренившемуся соперничеству, прогнозирует CNN.

Наряду с Моди, мировые лидеры из России, Пакистана, Ирана и Центральной Азии присоединятся к Си Цзиньпину в эти выходные на крупнейшем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), основанном Москвой и Пекином клубе региональной безопасности, целью которого является изменение глобального баланса сил.

Присутствие Индии на этом мероприятии выглядит самым ярким примером потепления отношений между двумя азиатскими державами – многообещающей перестройки, которая угрожает свести на нет многолетние усилия США по использованию Нью-Дели в качестве противовеса растущему и все более напористому Китаю.

В то время как в напряженных отношениях Индии и Китая уже наметилась оттепель, аналитики говорят, что политика Трампа “Америка превыше всего” заставляет двух лидеров, которые построили свои политические бренды на прочном фундаменте национализма, по необходимости искать пути партнерства.

Введение Трампом тарифов в связи с покупками Индией российской нефти было особенно тяжело для Моди, который поддерживал дружеские отношения с Трампом во время первого президентского срока в США.

По словам Маноджа Кевалрамани, возглавляющего индо-тихоокеанские исследования в исследовательском центре Института Такшашила в индийском городе Бангалор, угроза введения пошлин “придала Нью-Дели определенную срочность” в стремлении стабилизировать свои отношения с Пекином. Однако он сказал, что это не является “основным фактором” перезагрузки, поскольку и Индия, и Китай стремятся стабилизировать свои отношения в своих собственных национальных интересах.

Сменявшие друг друга администрации Белого дома работали над укреплением стратегических связей с Индией посредством передачи технологий и совместных военных учений, сотрудничая с крупнейшей демократической страной мира, чтобы противостоять все более напористому Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.

По мнению аналитиков, потеря Индии была бы “худшим исходом” для США, констатирует CNN.

После встречи министра иностранных дел Китая Ван И и премьер-министра Моди в Нью-Дели на прошлой неделе обе стороны признали недавнее улучшение своих напряженных отношений.

“Индийско-китайские отношения неуклонно развиваются благодаря уважению интересов и деликатных моментов друг друга”, - сказал индийский лидер. “Стабильные, предсказуемые, конструктивные связи между Индией и Китаем внесут значительный вклад в региональный, а также глобальный мир и процветание”.

По словам вашингтонского аналитика Юн Суня, мнение Пекина заключается в том, что “эта разрядка определенно была начата Трампом”.

“Индия больше не в состоянии притворяться, что она по-прежнему пользуется сильной поддержкой Вашингтона”, - сказал эксперт.

Таким образом, Пекин считает, Индия должна “скорректировать свою внешнюю политику и улучшить свои отношения с Китаем".

Но аналитики говорят, что саммит вряд ли приведет к фундаментальной перестройке.

“Для меня это не перезагрузка в том смысле, что Индия говорит: "Мы покончили с Америкой". Этого не произойдет”, - считает Кевалрамани. “Соединенные Штаты остаются самым важным партнером Индии в мире, но Китай является нашим крупнейшим соседом, – подчеркивает Кевалрамани. – Мы должны жить с этим”.

Траектория индийско-китайских отношений эволюционировала от постколониального братства к современному стратегическому соперничеству, напоминает CNN. Индия была одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой в 1950 году, и это десятилетие характеризовалось общим видением азиатской солидарности.

Однако эта зарождающаяся дружба была разрушена китайско-индийской войной 1962 года, коротким, но жестоким конфликтом, который оставил в наследство глубокое недоверие и неразрешенный пограничный спор, который остается гноящейся раной в отношениях. В последующие десятилетия лидеры стран предприняли шаги по налаживанию экономических связей, которые привели к росту двусторонней торговли, несмотря на сохраняющуюся напряженность на их общей границе. Но смертоносные столкновения в долине Галван в 2020 году, в результате которых погибли по меньшей мере 20 индийских и четыре китайских солдата, нарушили это равновесие.

После того, как Моди и Си Цзиньпин встретились на полях саммита БРИКС в России в октябре прошлого года, отношения между Индией и Китаем постепенно нормализовались. Обе стороны договорились возобновить прямые авиарейсы, отмененные после пандемии Covid-19, Пекин недавно согласился впервые за пять лет вновь открыть для индийцев два места паломничества в западном Тибете, и обе страны начали переоформлять туристические визы для граждан друг друга.

Пересмотр Индией отношений с Китаем является типичным проявлением ее политики стратегической автономии, которая ставит национальные интересы выше жесткой привязанности к блоку, отмечает CNN.

По словам Кевалрамани из Института Такшашила, поскольку их пограничный спор зашел в тупик, Индия предпочитает оградить свои дипломатические и экономические интересы от конфликта с Китаем в области безопасности.

“Хотя обе стороны знают о наличии структурных проблем и о том, что эти отношения останутся сложными, обе стороны понимают, что ухудшение в той степени, в какой оно произошло, не в их интересах”, - сказал аналитик.

Стратегическая корректировка Индии в отношении Китая обусловлена не столько ослаблением позиций в области безопасности, сколько экономической необходимостью.

В прошлом году Китай был вторым по величине торговым партнером Индии после США, объем двусторонней торговли достиг 118 миллиардов долларов, согласно данным министерства торговли Индии. Индия зависит от Китая не только в отношении готовой продукции, такой как электроника, но и в отношении основных промежуточных продуктов и сырья, которые подпитывают ее собственную промышленность.

Тем не менее, эта экономическая неразбериха существует в условиях напряженной военной обстановки. Любые переговоры между Моди и Си Цзиньпином будут осложнены десятками тысяч военнослужащих, все еще дислоцированных на их спорной границе в Гималаях, и этот неразрешенный конфликт остается основным препятствием на пути восстановления доверия. На прошлой неделе обе стороны согласовали 10 пунктов консенсуса по пограничному вопросу, включая поддержание “мира и спокойствия”, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая.

Будущее индийско-китайских отношений будет зависеть от их способности управлять этим сложным процессом.