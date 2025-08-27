Трамп назвал возможной экономическую войну с Россией

Если прогресса в урегулировании конфликта не случится, то США могут начать «экономическую войну» с Россией. Об этом журналистам заявил глава Белого дома Дональд Трамп, отметивший, что хотел бы обойтись без возможного противостояния, сообщает «Интерфакс».

По его словам, экономическая война будет иметь плохие последствия для России, а он этого не хочет.

«То, что я задумал, очень серьезно», — предупредил Трамп.

Какой-либо конкретики президент США традиционно не привел, также он не назвал сроков, в которые может быть развязана экономическая война, и чем она будет отличаться от нынешнего режима санкций.