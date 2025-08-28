В России приготовились к многократному росту дефицита бюджета

По итогам 2025 года дефицит федерального бюджета окажется во много раз выше уровней, запланированных годом ранее. В самых мрачных прогнозах он может достичь восьми триллионов рублей. Об этом со ссылкой на опрос аналитиков пишут «Известия».

Такую верхнюю планку, в частности, приводит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Она объяснила, что соответствующая оценка основана либо на ожидании сохранения динамики первых семи месяцев года, либо на допущении, что график расходов Минфина будет сравним с тем, что наблюдался в прошлом году.

Эксперт отметила, что финансовое ведомство хотело бы выйти на равномерную внутригодовую динамику трат, но обстоятельства могут потребовать резкого увеличения.

Вариант, в котором Минфин уложится в заданный в мае дефицит в размере 3,7 триллиона рублей, Беленькая считает малореальным, потому что для этого за оставшееся время бюджет должен стать профицитным, а к этому нет предпосылок. Она предположила, что при отсутствии новых негативных факторов дефицит в конце года составит около пяти триллионов рублей.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах согласен с тем, что для дефицита в восемь триллионов рублей должны проявиться какие-то шоковые факторы. По его оценке, к концу года показатель составит от 4,5 триллиона до 5 триллионов рублей, а ситуация с доходами и расходами в ближайшее время улучшится.

В конце прошлого года предполагалось, что в 2025-м дефицит бюджета составит 0,5 процента ВВП, или менее триллиона рублей. В мае Минфин представил поправки, предусматривающие трехкратный рост дефицита — до 3,7 триллиона рублей, или 1,7 процента ВВП. По данным электронного бюджета, на конец августа дефицит составляет 6,4 триллиона рублей, хотя после получения сведений о доходах за август цифры будут скорректированы.