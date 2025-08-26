Трамп пригрозил России экономической войной

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом готов развязать экономическую войну с Россией, если Москва не пойдет на сделку по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время разговора с журналистами. По словам Трампа, он хочет закончить конфликт на Украине, и готов использовать для этого экономические меры. При этом он подчеркнул, что такой шаг будет «очень плохим» для России.

«Я хочу, чтобы это прекратилось. И это не будет мировая война, но это будет экономическая война, и эта экономическая война будет плохой, она будет плохой для России, я не хочу этого», — заявил он.

Трамп заявил, что не считает Зеленского невиновным

Ранее Трамп выразил надежду на быстрое завершение конфликта на Украине.