ЦБ резко понизил официальный курс евро

Банк России понизил курс евро на 27 августа на 1,09 рублей до 93,37 рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На вторник, 26 августа, ЦБ установил курс евро на уровне в 94,46 рублей, доллар — 80,68 рублей, а юань — 11,26 рублей. Таким образом на среду евро потерял 1, 09 рублей, доллар — 15,74 копеек, а юань — 7,71 копеек.

Предполагается, что на рубль в последние дни продолжает влиять встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. При этом сценарий, в котором российская валюта укрепляется, многие аналитики считали маловероятным.

Напомним, что ЦБ начал устанавливать курсы валют после введения американских санкций против Мосбиржи. С декабря 2024 года регулятор рассчитывает курсы на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.