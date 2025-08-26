В России отреагировали на угрозу разрыва крупных контрактов с Боливией

Россия сможет обойтись без боливийского лития, если контракты на его добычу совместно с Китаем будут расторгнуты новым правительством латиноамериканской страны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Своим мнением политик поделился с «Лентой.ру».

«Литий у нас добывается в Сибири. Поэтому мы обойдемся и без Боливии, потому что у нас технология развита, еще с советских пор мы его добываем. Никаких проблем с добычей лития у нас не будет», — сказал Арефьев.

Он также отметил, что Боливия потребляет небольшое количество лития.

Ранее кандидат в президенты Боливии Хорхе Кирога заявлял, что намерен расторгнуть многомиллиардные контракты по добыче лития, заключенные уходящим правительством с Россией и Китаем.

В 2023-2024 годах Боливия подписала контракты с Россией на общую сумму около 2 миллиардов долларов. Они предусматривали не только добычу карбоната лития, но и его промышленную переработку в аккумуляторы. Боливия входит в так называемый «литиевый треугольник» вместе с Чили и Аргентиной, на долю которого приходится до 60 процентов мировых запасов этого металла.