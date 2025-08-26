Мерц сделал неожиданное заявление о замороженных активах России

Экспроприация суверенных российских активов, замороженных в 2022 году, может негативно отразиться на рынке капитала в целом, ударить по Бельгии как стране, где находится депозитарий Euroclear, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, глава немецкого кабмина сделал ряд заявлений по международной повестке в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером.

В частности, вслед за бельгийским коллегой Мерц предупредил о рисках конфискации российских активов.

«Я также вижу последствия для рынка капитала, если тронуть такие активы Центробанка РФ. Так что я разделяю обеспокоенность бельгийского премьер-министра на этот счет», — пояснил канцлер.

Напомним, что на территории ЕС заморожено около €200 млрд российских суверенных активов. Основная их часть находится на счетах депозитария Euroclear в Бельгии.