В Бельгии высказались о конфискации активов РФ

Конфискация российских суверенных активов является непростым делом и имела бы системные последствия. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, передает ТАСС.

Он напомнил, что в настоящее время российские госактивы заморожены.

«Я знаю, что есть правительства, которые верят, что могут конфисковать эти средства. Но я хотел бы предупредить, что с юридической точки зрения это не так просто. Это средства Центрального банка России, они защищены иммунитетом, юридически защищены. И если послать сигнал всему миру, что в Европе можно принять политическое решение, конфисковать государственные средства, то это будет иметь последствия», — сказал Де Вевер.

По его мнению, при таком сценарии другие страны могут отозвать свои государственные средства, что приведет к системным последствиям и будет очень опасно с юридической точки зрения. На этом фоне премьер Бельгии призвал оставить российские активы замороженными до заключения мира на Украине, в том числе потому, что проценты от них и так используются для помощи Киеву.