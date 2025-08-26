Премьер Бельгии оценил последствия конфискации российских активов

Премьер Бельгии Барт Де Вевер предупредил о возможных системных последствиях конфискации российских активов.

«Есть правительства, которые мечтают о возможности конфискации этих средств, но хотел бы предостеречь от этого. Это с правовой точки непросто», — цитирует его ТАСС.

По словам политика, с юридической точки зрения активы Центробанка России неприкосновенны, и решение о конфискации «будет иметь последствия» и другие страны выведут их из ЕС.

В начале августа сообщалось, что суд Вены разрешил взыскать активы России в размере €120 млн.

Также в Киеве назвали страны ЕС, выступающие против конфискации активов России.