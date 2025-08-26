Венгрия может прекратить поставки электричества на Украину, но не хочет, чтобы украинские дети отвечали за поступки властей. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в эфире программы «Борцовский час», передает ТАСС.

На долю Венгрии приходится от 30 до 40% объема импортируемой Украиной электроэнергии, отметил он.

«Таким образом, правительство могло бы создать большие проблемы для соседней страны, но мы не желаем вреда украинскому народу и украинским семьям. Мы выше этого», — сказал глава МИД Венгрии.

Сийярто добавил, что Киеву нужно помнить об этом, когда он в следующий раз будет решать, атаковать или нет нефтепровод «Дружба».

Орбан предупредил Зеленского о последствиях угроз в адрес Венгрии

За последние недели Венгрия трижды сообщала об ударах по южной ветке нефтепровода, которая проходит по территории Украины и снабжает Венгрию и Словакию. В двух случаях прокачка была приостановлена.

Украинские удары приходились по станциям и объектам в Брянской и Тамбовской областях России. По данным The Guardian, атаки проводились с использованием беспилотников и реактивных систем HIMARS.